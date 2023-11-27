Минчанин перевел на счет аферистов около 300 тыс. руб. - как так получилось

Почти 300 тысяч рублей минчанин отдал аферистам в попытке сохранить свои деньги от якобы неких незнакомцев. Мужчине в мессенджер позвонил лжеследователь и сообщил - на его имя неизвестная женщина оформила кредит на 120 тысяч рублей. Чтобы помешать злоумышленнице и помочь вычислить ее сообщников среди работников банка, а также обезопасить накопления, минчанину необходимо "задекларировать" все имеющиеся у него средства на специальный счет. Потерпевший поверил и перевел все сбережения и деньги, полученные от продажи дома, на счет, указанный преступниками.

По словам минчанина, лжеследователь сказал, что на его имя зарегистрирован дом, и его надо задекларировать. "Я ответил, что дом продаю. Они по несколько раз в день звонили мне, интересовались, продал ли дом, и настаивали, чтобы продавал быстрее. Когда продал его, они объяснили, как я должен задекларировать деньги", - рассказывает потерпевший.

Подозрение у минчанина появилось в тот момент, когда у него потребовали продать автомобиль. Мужчина отказался. После чего аферисты перестали выходить на связь и удалили переписку в мессенджере. Общая сумма похищена у потерпевшего составила около 300.000 руб. Виталий Сорока, начальник отдела УУР ГУВД Мингорисполкома