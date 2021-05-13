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Минчанин приговорен к 20 годам колонии за убийство

20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Сегодня Минский городской суд огласил вердикт обвиняемому в покушении на убийство двух лиц, расправе с особой жестокостью и угрозе применения насилия. Преступления произошло в столице 22 ноября прошлого года.

По данным следствия, в квартире проживали супруги, их 11-летняя дочь, а также племянница главы семейства. Мужчину не устраивало то, что родственница систематически приводила домой знакомых и организовывала вечеринки. На этой почве и произошла очередная ссора.

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