Минчанин прыгал на крыше такси из-за отказа водителя везти его жену

После того, как супруга фигуранта вызвала такси, водитель отказался ее везти, так как девушканаходилась в состоянии алкогольного опьянения.Разозлившись на такое отношение к своей жене, мужчина вступил с водителем в словесный конфликт, а также несколько раз ударил по автомобилю ногой, в результате чего повредил лобовое стекло, капот и дверь, затемзабрался на крышу иномарки и стал на ней прыгать.