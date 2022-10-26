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Минчанин прыгал на крыше такси из-за отказа водителя везти его жену

Минчанин прыгал на крыше такси из-за отказа водителя везти его жену

30-летний минчанин повредил автомобиль такси, потому что водитель отказался везти его жену,сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В столичную милицию обратился водитель такси с заявлением о повреждении авто. Сумма ущерба составила 6 тысячрублей.

После того, как супруга фигуранта вызвала такси, водитель отказался ее везти, так как девушканаходилась в состоянии алкогольного опьянения.Разозлившись на такое отношение к своей жене, мужчина вступил с водителем в словесный конфликт, а также несколько раз ударил по автомобилю ногой, в результате чего повредил лобовое стекло, капот и дверь, затемзабрался на крышу иномарки и стал на ней прыгать.

Злоумышленника задержали. Он нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи дали действиям мужчины правовую оценку и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Фото:pixabay.com

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