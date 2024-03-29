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Минчанин пять лет переводил деньги аферистам, "подарив" таким образом мошенникам более 31 тыс. долларов

Минчанин пять лет переводил деньги аферистам, "подарив" таким образом мошенникам более 31 тыс. долларов

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал житель столицы, который на протяжении пяти лет поддерживал связь со злоумышленникам, выполнял все их указания по инвестированию и последующему возврату вложенных денег, "подарив" таким образом мошенникам более $31 тыс. Подробностями расследования уголовного дела с БЕЛТА поделились в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.

В 2018 году 40-летний мужчина заинтересовался перспективой дополнительного заработка и зарегистрировался на специализированном инвестиционном сайте. Он активировал личный кабинет на платформе и за несколько лет перечислил туда более $13 тыс., ожидая увеличения своих капиталов. После того как минчанин решил прекратить участие в проекте, вывести вложенные деньги он не смог.

Летом 2021 года на связь с жителем столицы вышел якобы правоохранитель иностранного государства и сообщил, что инвестиционную компанию, которую финансировал мужчина, уличили в мошенничестве, и на данный момент его денежные средства заморожены. Злоумышленник подробно рассказал минчанину, что деньги можно вернуть, но для этого необходимо открыть соответствующую лицензию, стоимостью $3 тыс. Минчанин поверил на слово лжесотруднику, ведь тот убедил его в скорейшем возврате сбережений. Однако компетентная помощь зарубежного "правоохранителя" не увенчалась успехом.

После этого мужчине звонили очередные представители различных псевдо-организаций, которые обещали ему разобраться в сложившейся ситуации. "Банковские работники" объясняли, что с переводом активов произошла техническая ошибка, но тем не менее есть альтернативный способ вернуть деньги. Новая попытка заключалась в открытии счета в зарубежном банке, что тоже не бесплатно. Отчаявшийся минчанин согласился на эти условия и по указанию "личного помощника" перечислил на предоставленные реквизиты $2 тыс. К сожалению, решение не принесло положительного результата.

К истории подключались разные лица, которые представлялись сотрудниками валютного контроля, юристами и международными консультантами по финансовым делам. Все как один рассказывали мужчине свою легенду о судьбе его вложений, и, конечно, каждый предлагал профессиональное решение проблемы. На протяжении пяти лет минчанин непрерывно держал связь с мошенниками, следуя четким инструкциям, и переводил различные суммы. Так продолжалось до тех пор, пока в августе прошлого года он не засомневался в реальности оказанной ему помощи, так как на тот момент он уже перевел злоумышленникам более $27 тыс. Мужчина после очередного пополнения счета решил проверить подлинность проведенной операции по отправке на его банковский счет денежных средств. Минчанин осознал, что его жестоко обманули, когда обнаружил их отсутствие, и обратился за помощью в правоохранительные органы. За пять лет житель столицы перевел мошенникам $31 тыс.

На допросе потерпевший объяснил следователю, что не терял надежды вернуть вложенные деньги, поэтому и выполнял все указания мошенников. Кроме того, аферисты постоянно держали с ним связь, манипулируя тем, что искренне заинтересованы в решении его проблемы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.

Следователи напоминают об опасности участия в инвестиционной деятельности через непроверенных посредников. Не каждая компания добросовестно организовывает бизнес-процессы. Перед тем как стать участником перспективного стартапа, необходимо тщательно изучить информацию о заинтересовавшей организации.

Фото: из открытых интернет-источников

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