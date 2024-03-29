Минчанин пять лет переводил деньги аферистам, "подарив" таким образом мошенникам более 31 тыс. долларов

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал житель столицы, который на протяжении пяти лет поддерживал связь со злоумышленникам, выполнял все их указания по инвестированию и последующему возврату вложенных денег, "подарив" таким образом мошенникам более $31 тыс. Подробностями расследования уголовного дела с БЕЛТА поделились в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.



В 2018 году 40-летний мужчина заинтересовался перспективой дополнительного заработка и зарегистрировался на специализированном инвестиционном сайте. Он активировал личный кабинет на платформе и за несколько лет перечислил туда более $13 тыс., ожидая увеличения своих капиталов. После того как минчанин решил прекратить участие в проекте, вывести вложенные деньги он не смог.



Летом 2021 года на связь с жителем столицы вышел якобы правоохранитель иностранного государства и сообщил, что инвестиционную компанию, которую финансировал мужчина, уличили в мошенничестве, и на данный момент его денежные средства заморожены. Злоумышленник подробно рассказал минчанину, что деньги можно вернуть, но для этого необходимо открыть соответствующую лицензию, стоимостью $3 тыс. Минчанин поверил на слово лжесотруднику, ведь тот убедил его в скорейшем возврате сбережений. Однако компетентная помощь зарубежного "правоохранителя" не увенчалась успехом.



После этого мужчине звонили очередные представители различных псевдо-организаций, которые обещали ему разобраться в сложившейся ситуации. "Банковские работники" объясняли, что с переводом активов произошла техническая ошибка, но тем не менее есть альтернативный способ вернуть деньги. Новая попытка заключалась в открытии счета в зарубежном банке, что тоже не бесплатно. Отчаявшийся минчанин согласился на эти условия и по указанию "личного помощника" перечислил на предоставленные реквизиты $2 тыс. К сожалению, решение не принесло положительного результата.



К истории подключались разные лица, которые представлялись сотрудниками валютного контроля, юристами и международными консультантами по финансовым делам. Все как один рассказывали мужчине свою легенду о судьбе его вложений, и, конечно, каждый предлагал профессиональное решение проблемы. На протяжении пяти лет минчанин непрерывно держал связь с мошенниками, следуя четким инструкциям, и переводил различные суммы. Так продолжалось до тех пор, пока в августе прошлого года он не засомневался в реальности оказанной ему помощи, так как на тот момент он уже перевел злоумышленникам более $27 тыс. Мужчина после очередного пополнения счета решил проверить подлинность проведенной операции по отправке на его банковский счет денежных средств. Минчанин осознал, что его жестоко обманули, когда обнаружил их отсутствие, и обратился за помощью в правоохранительные органы. За пять лет житель столицы перевел мошенникам $31 тыс.



На допросе потерпевший объяснил следователю, что не терял надежды вернуть вложенные деньги, поэтому и выполнял все указания мошенников. Кроме того, аферисты постоянно держали с ним связь, манипулируя тем, что искренне заинтересованы в решении его проблемы.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.



