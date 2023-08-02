Минчанин разбил стекло в автомобиле канализационным люком и пытался завести авто ключами от квартиры

Работник строительной организации в Минске разбил стекло в чужом автомобиле канализационным люком и пытался завести авто ключами от квартиры.

Установлено, что мужчина накануне вечером отдыхал в компании приятеля и изрядного количества алкоголя. Ночью фигурант возвращался домой и обратил внимание на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. Мужчина канализационным люком разбил стекло багажника и проник в авто. Находясь в салоне, он начал заводить машину ключами от квартиры, после чего, пытаясь согреться, надел куртку владельца внедорожника.