Минчанин решил отомстить бывшей возлюбленной и ее новому парню и разбил их машины

Житель Минска из-за ревности разбил молотком машины бывшей возлюбленной и ее нового молодого человека, пишет sb.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.



За помощью к правоохранителям обратилась минчанка. Женщина рассказала, что неизвестный повредил ее машину, а также стоящую рядом иномарку ее молодого человека. Общая сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.



Правоохранители установили, что к повреждению авто причастен 29-летний бывший сожитель потерпевшей. "Накануне поздно ночью мужчина, используя строительный молоток, нанес несколько ударов по припаркованным у дома машинам, повредив несколько элементов кузова. Свой поступок фигурант объяснил чувством ревности. Орудие преступления сотрудники милиции изъяли по месту жительства мужчины", - рассказали в ГУВД.



Возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества.



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