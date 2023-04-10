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Минчанин совратил в интернете 11-летнюю девочку
Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего минчанина, который совращал 11-летнюю девочку в интернете. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойна Следственный комитет.
Как рассказали в ведомстве, в октябре прошлого года мужчина в социальной сети познакомился со школьницей. Несколько недель злоумышленник общался с ней на отвлеченные темы. Когда ему удалось добиться доверия девочки, он завязал с ней диалог на интимные темы. Школьница поддалась на уговоры фигуранта и выслала ему несколько откровенных изображений. Следователи выяснили, что подозреваемый для получения дополнительных пикантных материалов в течение месяца высылал школьнице в различных мессенджерах снимки. Часть из них, согласно заключению культурологической экспертизы, квалифицирована как порнографические.
Мать девочки заметила ее чрезмерное влечение к общению в интернете. Она решила ознакомиться с ее переписками, после чего незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки фигурант был установлен сотрудниками милиции. На допросе у следователя минчанин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При изучении личности фигуранта установлено, что ранее к ответственности он не привлекался. Мужчина работает в одном из столичных производственно-хозяйственных предприятий.
Его действия квалифицированы по ряду статей УК: ч.2 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч.2 ст.343 (изготовление и хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов); ч.3 ст.343-1 (использование заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением).
К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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