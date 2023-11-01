Минчанин торговал авто с криминальным прошлым и выручил свыше 379 тыс. руб.

Минчанин торговал авто с криминальным прошлым. За совершенные сделки обвиняемый выручил свыше 379 тысяч рублей, сообщает БЕЛТА. Подробностями расследованияподелилась официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следственное управление УСК по Гомельской области установило обстоятельства уголовного дела о торговле похищенными в России автомобилями.

На протяжении двух лет минчанин размещал на популярных интернет-площадках объявления о продаже автомобилей по привлекательным ценам. Мошенник нашел четырех покупателей: жителя Могилевской области и троих россиян. Встречи для купли-продажи прошли в Минске, Гомеле и Жлобине. Минчанин искусно презентовал и продал Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Kia Sportage на общую сумму свыше Br379 тыс.

Однако новые автовладельцы не смогли вдоволь насладиться приобретением. Покупатель из Могилевской области вскоре после сделки узнал неприятную новость: свидетельство о регистрации и идентификационный номер Hyundai Santa Fe оказались поддельными. Иномаркой с уголовным прошлым заинтересовалась милиция. Российского владельца Kia Sportage на въезде в Гомель остановили сотрудники ГАИ, инспекторы заподозрили подделку техпаспорта. После проведения экспертизы вдобавок выяснилось, что идентификационный номер "не родной" автомобилю. Досадное разочарование постигло и других покупателей.

Призвать недобросовестного продавца к ответу оказалось непросто. Он представлялся вымышленными именами, использовал поддельные паспорта и водительские удостоверения, оформленные на других людей сим-карты. Благодаря кропотливой работе сотрудников уголовного розыска и следователей, злоумышленник был задержан. Оперативники изъяли у задержанного, в числе прочего, 14 мобильных телефонов, детектор банкнот, два комплекта номерных знаков, российские банковские карты. Установлено, что фигурант пытался продать еще два авто с темным прошлым: BMW X3 и Kia K5. Сейчас иномарки находятся на спецстоянке до решения суда.

Следователи изучили контакты и переписку фигуранта в мессенджерах, провели более 60 допросов, направили 16 поручений об оказании правовой помощи в компетентные органы России. Проведено 37 криминалистических экспертиз. Обвиняемый дал показания, что умышленно приобретал в России автомобили с темным прошлым для выгодной перепродажи в Беларуси.

На основании собранных по делу доказательств 48-летнему минчанину предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РБ: ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере), ч.1, 2 ст.380 (использование заведомо подложного документа, совершенное повторно), ч.5, 6 ст.16, ч.1, 2 ст.381 (подстрекательство к подделке и пособничество в подделке идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации и сбыта транспортного средства, совершенные повторно). Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений в Беларуси и России.

Под следствием оказался и 44-летний знакомый обвиняемого, занимающийся ремонтом автомобилей в Барановичах. По просьбе мошенника мастер приклеил в пригнанные две иномарки таблички с поддельными идентификационными номерами, за что получил денежное вознаграждение. Действия жителя Брестской области квалифицированы следствием по ч.1, 2 ст.381 (подделка идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации транспортного средства, совершенная повторно) УК РБ. С санкции прокурора к минчанину применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второму обвиняемому - в виде подписки о невыезде.