Минчанин угостил друга марихуаной и за это ему грозит до 15 лет тюрьмы

33-летний житель столицы угостил марихуаной друга и теперь может сесть в тюрьму на срок до 15 лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Фигуранта с поличным по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД столицы. В машине, на которой передвигался минчанин, оперативники обнаружили и изъяли разовую дозу марихуаны.

Известно, что мужчина является потребителем наркотиков, которые периодически приобретает с рук. В один из дней фигурант угостил марихуаной своего друга.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, ему грозит до 15 лет лишения свободы.