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На минчанина завели уголовное дело за кражу пустого ящика для выручки и 9 банок алкогольного напитка
Житель Минска украл ящик с выручкой в столичной кофейне. Денежное хранилище оказалось пустым, рассказали в милиции. Вероятно, неизбежное разочарование воришки скрасили 9 банок алкогольного напитка, которые он ночью прихватил с собой.
Оперативники задержали 40-летнего подозреваемого - теперь он фигурант уголовного дела. Известно, что ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото: pexels.com
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