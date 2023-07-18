На минчанина завели уголовное дело за кражу пустого ящика для выручки и 9 банок алкогольного напитка

Житель Минска украл ящик с выручкой в столичной кофейне. Денежное хранилище оказалось пустым, рассказали в милиции. Вероятно, неизбежное разочарование воришки скрасили 9 банок алкогольного напитка, которые он ночью прихватил с собой.

Оперативники задержали 40-летнего подозреваемого - теперь он фигурант уголовного дела. Известно, что ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.