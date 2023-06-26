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Минчанин украл велосипед за Br1,2 тыс. и сдал в ломбард за Br100

Минчанин украл велосипед за Br1,2 тыс. и сдал в ломбард за Br100

Правоохранители Фрунзенского РУВД столицы за кражу велосипеда задержали 38-летнего неработающего минчанина, сообщает БЕЛТА.

Следствие установило, что мужчина в подъезде дома похитил дорогой велосипед, на котором не было замка. Двухколесный транспорт стоимостью около Br1,2 тыс. задержанный сдал в ломбард всего за Br100. Фигурант потратил деньги на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

Милиция напоминает, что единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Лучшее место для хранения - квартира.

Фото: БЕЛТА

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