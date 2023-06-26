Минчанин украл велосипед за Br1,2 тыс. и сдал в ломбард за Br100

Следствие установило, что мужчина в подъезде дома похитил дорогой велосипед, на котором не было замка. Двухколесный транспорт стоимостью около Br1,2 тыс. задержанный сдал в ломбард всего за Br100. Фигурант потратил деньги на личные нужды.