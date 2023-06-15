Минчанин установил мобильное приложение и лишился более 76 тыс. рублей

Житель столицы обратился в Ленинское РУВД Минска с заявлением, что стал жертвой мошенников, выманивших у него свыше 76 тыс. рублей, пишет БЕЛТА.

Потерпевшему позвонил "сотрудник безопасности банка" и рассказал, что на его имя неизвестный пытается оформить кредит. Минчанину посоветовали оформить кредит в банке и перевести деньги на указанный расчетный счет, чтобы обезопасить свои деньги. Мошенник, кроме того, порекомендовал установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа для защиты персональных данных.