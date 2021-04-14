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Минчанин зарабатывал под видом благотворительности

Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.

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