Минчанина обманули на вымышленной бирже на 40 тыс. рублей

Вместо заработка на бирже лишился всех инвестиций. В мобильном приложении житель Минска откликнулся на рекламу интернет-ресурса по трейдингу. Вскоре с ним связался "личный аналитик", предложивший свои услуги по выгодному сопровождению сделок на бирже. По указанию "трейдера" мужчина переводил деньги на определенный счет, с которого лишь один раз смог снять небольшую сумму. Окончательно поверив в честность виртуального собеседника, минчанин продолжил "инвестировать". Однако когда захотел вывести все вложенные и заработанные деньги в сумме 20 тысяч долларов, у него потребовали оплатить страховку, проценты и другие издержки. Лишь тогда потерпевший понял, что стал жертвой аферистов.