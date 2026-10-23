Минчанка отдала мошенникам 7 тыс. долларов, поверив "куратору" из Нацбанка

Минчанка стала жертвой многоступенчатого обмана и лишилась 7 тыс. долларов. Женщина усомнилась в прибывшем за деньгами курьере, но все равно поверила мошенникам. Она отдала 7 тыс. долларов сотруднику, как она думала, Нацбанка.

Когда вид этого человека немного смутил ее, она для убедительности позвонила куратору - женщине, которая и уговорила отдать сбережения для декларации. После чего люди, которые на протяжении суток руководили ее действиями, перестали выходить на связь.

Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

"Аферисты позвонили ей от лица "Белэнерго" и попросили назвать код для замены счетчиков. А затем под видом сотрудников Комитета государственного контроля потребовали задекларировать все ее сбережения через внештатного работника Национального банка".

Также накануне милиция задержала 18-летнего курьера и вернула другой потерпевшей 200 тыс. рублей. Ее обманули по схеме замены домофона. Она передала прибывшему курьеру свои сбережения. Молодого человека задержали в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.