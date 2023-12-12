Минчанка чуть не устроила погром в банке из-за мошенников

Потенциальной жертве позвонили якобы из банка и сообщили, мол, на ее имя взят кредит на сумму в 30 тысяч рублей. В процессе якобы уточнения данных аферисты оставили доверчивую даму без сбережений. Часть денег она перевела на карту, сдала свои украшения. В общей сложности лишилась 15 тысяч рублей. Позже пенсионерка пришла в банк, чтобы взять кредит еще на 7,5 тысячи рублей. К тому же телефонные мошенники дали женщине указание облить зеленкой сотрудников финансового учреждения.