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Минчанка чуть не устроила погром в банке из-за мошенников
Потенциальной жертве позвонили якобы из банка и сообщили, мол, на ее имя взят кредит на сумму в 30 тысяч рублей. В процессе якобы уточнения данных аферисты оставили доверчивую даму без сбережений. Часть денег она перевела на карту, сдала свои украшения. В общей сложности лишилась 15 тысяч рублей. Позже пенсионерка пришла в банк, чтобы взять кредит еще на 7,5 тысячи рублей. К тому же телефонные мошенники дали женщине указание облить зеленкой сотрудников финансового учреждения.
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