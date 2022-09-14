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Минчанка хотела продать матрас, а лишилась более Br45 тыс.
Минчанка лишиласьболее Br45 тыс. при попытке продать матрас, пишет БелТА.
На торговой площадке 37-летняя женщина разместила объявление о продаже матраса. Спустя некоторое время пришел отклик, потенциальная покупательница написала через другой мессенджер. Она попросила продавца отправить товар через курьерскую доставку "от двери до двери". Для этого нужно было перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, на которую покупателю нужно перечислить оплату.
Минчанка ввела реквизиты своей карты и коды, которые приходили по СМС. "В считанные минуты с ее счета были списаны денежные средства в размере более Br45 тыс. После этого покупательница перестала выходить на связь", - отметили правоохранители. Пострадавшая обратилась в Партизанское РУВД.
По факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации следователями возбуждено уголовное дело.
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