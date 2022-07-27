Как обращения граждан помогают усовершенствовать белорусское законодательство

У нас дипломатов фактически в посольстве в Украине не осталось, поэтому там идут военные действия в той части, подтвердить достоверность выданного документа сейчас будет очень, очень проблематично. Поэтому решения необходимо будет находить здесь, у нас в стране после консультаций с Министерством юстиции, Министерством иностранных дел. Когда есть такие ситуации, они нам помогают в работе, в законотворческой работе.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси