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Как обращения граждан помогают усовершенствовать белорусское законодательство
Обращения граждан помогают усовершенствовать белорусское законодательство. Таким мнением поделился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности. Сегодня Сергей Рачков провел прием граждан по личным вопросам. Как раз с проблемой (решение которой требует пересмотра законодательных актов) обратилась жительница Минска. Ее муж в 2016 году уехал в Луганск, чтобы присматривать за престарелой матерью. Ее не стало в 2019, а в 2021 из-за проблем с сердцем умер и сам муж. Его похоронили в Луганске. Но официальное подтверждение в нашей стране оказалось недействительным, когда сын попытался вступить в наследство.
Собрали все документы, предоставили в нотариальную контору, но по истечению времени, когда уже нужно было открывать наследство, наследство не открыли в связи с тем, что Луганск и Донецк являются непризнанными республиками у нас в Беларуси. И поэтому все обращения были тщетны.
У нас дипломатов фактически в посольстве в Украине не осталось, поэтому там идут военные действия в той части, подтвердить достоверность выданного документа сейчас будет очень, очень проблематично. Поэтому решения необходимо будет находить здесь, у нас в стране после консультаций с Министерством юстиции, Министерством иностранных дел. Когда есть такие ситуации, они нам помогают в работе, в законотворческой работе.
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