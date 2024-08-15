Отдала последнее мошенникам. Минчанка обратилась в милицию с заявлением о том, что стала жертвой аферистов. Спойлер-курьер аферистов задержан. Пенсионерке на мобильный позвонил некий человек, который сообщил, что якобы ее племянница стала виновницей ДТП, переходила дорогу на красный сигнал светофора. В итоге произошло столкновение автомобилей, пострадали пассажиры. Сама виновница также пострадала.

