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Минчанка обратилась в милицию с заявлением о том, что стала жертвой аферистов
Отдала последнее мошенникам. Минчанка обратилась в милицию с заявлением о том, что стала жертвой аферистов. Спойлер-курьер аферистов задержан. Пенсионерке на мобильный позвонил некий человек, который сообщил, что якобы ее племянница стала виновницей ДТП, переходила дорогу на красный сигнал светофора. В итоге произошло столкновение автомобилей, пострадали пассажиры. Сама виновница также пострадала.
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