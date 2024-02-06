3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минчанка попала под колеса электромобиля, в Могилеве перевернулся автомобиль - новости с дорог Беларуси
Обзор дорожных происшествий, смотрите в сюжете Юрия Шевчука.
В Гомеле в результате наезда пострадал пешеход. Водитель Volkswagen Golf ехал по ул. Химзаводской. В какой-то момент на его пути появился мужчина, который переходил дорогу по зебре. Шофер не среагировал и сбил его. В результате ДТП мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы.
В Минске девушка попала под колеса электромобиля. По предварительной информации, 34-летний водитель электрички "Би-Уай-Ди", на проспекте Победителей вблизи дома № 3 сбил 22-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате инцидента девушка была госпитализирована.
В Шкловском районе в ДТП также пострадал пешеход, но в этом случае события разворачивались несколько иначе, чем в предыдущих. Под колеса автомобиля попал нетрезвый мужчина. В д. Княжицы водитель Iveco сбил человека, который начал переходить дорогу непосредственно перед машиной, да еще и в неустановленном месте. Скорее всего, у шофера даже не было шансов затормозить перед выскочившим пешеходом. С травмами пострадавший доставлен в больницу.
В Могилеве перевернулся автомобиль, обошлось без жертв. Накануне на улице Лазаренко на камеру видеонаблюдения попал момент, как занесло Volkswagen, а после столкновения с бордюром машина оказалась на крыше. В салоне находились водитель и пассажир - обоим по 19 лет. Они травм не получили. По предварительной информации молодой водитель пытался уйти от столкновения с Hyundai, который двигался навстречу и не уступил дорогу при повороте налево.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов