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Минчанка попала под колеса электромобиля, в Могилеве перевернулся автомобиль - новости с дорог Беларуси

Обзор дорожных происшествий, смотрите в сюжете Юрия Шевчука.

В Гомеле в результате наезда пострадал пешеход. Водитель Volkswagen Golf ехал по ул. Химзаводской. В какой-то момент на его пути появился мужчина, который переходил дорогу по зебре. Шофер не среагировал и сбил его. В результате ДТП мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы.

В Минске девушка попала под колеса электромобиля. По предварительной информации, 34-летний водитель электрички "Би-Уай-Ди", на проспекте Победителей вблизи дома № 3 сбил 22-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате инцидента девушка была госпитализирована.

В Шкловском районе в ДТП также пострадал пешеход, но в этом случае события разворачивались несколько иначе, чем в предыдущих. Под колеса автомобиля попал нетрезвый мужчина. В д. Княжицы водитель Iveco сбил человека, который начал переходить дорогу непосредственно перед машиной, да еще и в неустановленном месте. Скорее всего, у шофера даже не было шансов затормозить перед выскочившим пешеходом. С травмами пострадавший доставлен в больницу.

В Могилеве перевернулся автомобиль, обошлось без жертв. Накануне на улице Лазаренко на камеру видеонаблюдения попал момент, как занесло Volkswagen, а после столкновения с бордюром машина оказалась на крыше. В салоне находились водитель и пассажир - обоим по 19 лет. Они травм не получили. По предварительной информации молодой водитель пытался уйти от столкновения с Hyundai, который двигался навстречу и не уступил дорогу при повороте налево.

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