Минчанка попала под колеса электромобиля, в Могилеве перевернулся автомобиль - новости с дорог Беларуси

Обзор дорожных происшествий, смотрите в сюжете Юрия Шевчука.

В Гомеле в результате наезда пострадал пешеход. Водитель Volkswagen Golf ехал по ул. Химзаводской. В какой-то момент на его пути появился мужчина, который переходил дорогу по зебре. Шофер не среагировал и сбил его. В результате ДТП мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы.

В Минске девушка попала под колеса электромобиля. По предварительной информации, 34-летний водитель электрички "Би-Уай-Ди", на проспекте Победителей вблизи дома № 3 сбил 22-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате инцидента девушка была госпитализирована.

В Шкловском районе в ДТП также пострадал пешеход, но в этом случае события разворачивались несколько иначе, чем в предыдущих. Под колеса автомобиля попал нетрезвый мужчина. В д. Княжицы водитель Iveco сбил человека, который начал переходить дорогу непосредственно перед машиной, да еще и в неустановленном месте. Скорее всего, у шофера даже не было шансов затормозить перед выскочившим пешеходом. С травмами пострадавший доставлен в больницу.