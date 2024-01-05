Минчанка предложила подруге помощь в трудоустройстве и попала под статью

Минчанка помогла найти работу подруге и попала под статью. Правда, заниматься надо было… проституцией. 38-летняя женщина сама подрабатывала в сфере интим-услуг. И предложила помощь в трудоустройстве своей 46-летней приятельнице. Подруга согласилась, и некоторое время занималась указанным бизнесом. А когда решила свое "легкое" поведение сменить на более серьезное, то услышала угрозы от сутенера, которой являлась ее же подруга. И обратилась в милицию.