Минчанка присвоила чужой кошелек и стала фигуранткой уголовного дела

Минчанка забрала найденный кошелек с крупной суммой и стала фигуранткой уголовного дела. В милицию обратился житель столицы с заявлением о пропаже кошелька, в нем было 1700 рублей. Оперативники установили и задержали 37-летнюю женщину, которая нашла и забрала себе бумажник. Деньги она потратила.