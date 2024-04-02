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Минчанка ради покупки квартиры сыну вложилась в акции Газпрома и лишилась 170 тыс. рублей
Жительница Минска ради покупки квартиры сыну, вложилась в акции Газпрома. Но вместо дохода получила лишь огромные убытки и долги перед банком. Все потому, что реклама инвестиционных вложений, которая высветилась в интернете, оказалась мошеннической, рассказали в столичной милиции. В общей сложности женщина лишилась 170 тысяч рублей.
Женщина зарегистрировалась на онлайн-платформе и регулярно пополняла баланс под руководством куратора. Он же уговорил ее вложить в "Газпром" деньги, полученные от продажи квартиры умершего родственника. Позже минчанка решила вывести часть вложений, однако ей сообщили, что это невозможно без дополнительных инвестиций. После нескольких переводов и оплаты услуг по выводу денег женщина поняла, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В милиции в очередной раз напомнили: прежде чем вкладывать деньги в инвестиционные проекты, следует убедиться в достоверности предложений, например, по телефонам организаций, указанных на официальных сайтах.
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