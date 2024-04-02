Минчанка ради покупки квартиры сыну вложилась в акции Газпрома и лишилась 170 тыс. рублей

Женщина зарегистрировалась на онлайн-платформе и регулярно пополняла баланс под руководством куратора. Он же уговорил ее вложить в "Газпром" деньги, полученные от продажи квартиры умершего родственника. Позже минчанка решила вывести часть вложений, однако ей сообщили, что это невозможно без дополнительных инвестиций. После нескольких переводов и оплаты услуг по выводу денег женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома