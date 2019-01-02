Минчанка собрала более 100 фигурок свинок из стекла, малахита и яшмы

Классические копилки, коллекционные свинки из стекла, малахита и яшмы. Минчанка Алла Змиева собрала более 100 фигурок символа нового года. Коллекции почти двадцать пять лет. У каждого из экспонатов своя история. Они привезены из разных уголков мира: Испании, Мальты, Эстонии - и изготовлены из глины, фаянса или янтаря. Отличаются изделия и своим назначением. Есть пятачки, которые просто украшают интерьер, а есть свинка-масленка или особые фигуры для хранения специй.