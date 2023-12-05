Минчанка выбросила из окна пакет с деньгами - мотив своего поступка объяснить не смогла

Минчанка выбросила из окна вещи и пакет с деньгами,сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.



Сигнал о том, что возле подъезда дома по пр. Рокоссовского без присмотра лежат разбросанные вещи и пакет, поступил на линию 102. По адресу выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД. Правоохранители выяснили, что деньги и вещи были выброшены из окна квартиры, расположенной в этом доме.

На звонок в дверь 83-летняя хозяйка не отреагировала, поэтому стражи порядка связались с ее родственницей и вместе попали в квартиру. Находившаяся дома пожилая минчанка призналась, что она сама выбросила вещи, но объяснить мотив поступка не смогла. Женщина нуждалась в медицинской помощи и была доставлена в учреждение здравоохранения.

Вещи и деньги в сумме свыше 11 тыс. рублей сотрудники органов передали родственнице пенсионерки, которая поблагодарила их за помощь и участие.