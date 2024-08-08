Минчанка выбросила в окно стеклянную бутылку - теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней ранее судимой горожанки, которую обвиняют в совершении особо злостного хулиганства, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

В тот день жительница одного из домов на ул.Долгобродской решила избавиться от пустой бутылки из-под бальзама объемом 0,2л, чтобы емкость не увидели сожитель и сын. Однако до мусорного бака минчанка дойти не потрудилась, а, выйдя на лестничную клетку, выбросила тару в окно, расположенное между четвертым и пятым этажами, после чего вернулась в квартиру.



В тот момент на скамейке сидел сосед, в голову которого и угодила та самая бутылка. К счастью, гражданин не получил травм, однако, будучи возмущенным таким поведением жильцов дома, обратился с заявлением в милицию. Хулиганку вычислили, в отношении нее возбудили уголовное дело.

"Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение особо тяжкого телесного повреждения, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость,- прокомментировал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.-Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь (особо злостное хулиганство), санкция которойвплоть до 10лет лишения свободы".

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.