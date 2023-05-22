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Минчанка взяла в кредит Br16 400 и перевела их на счет кибермошенников
Хотела подзаработать на бирже, а попалась на уловку аферистов. В Минске в милицию обратилась девушка, которая стала жертвой кибермошенников. В интернете она увидела рекламу о дополнительном заработке. Для этого ей нужно было пройти по предложенной ссылке и зарегистрироваться. Далее потерпевшей перезвонил якобы работодатель и предложил внести для начала 100 долларов. И действительно вскоре минчанке на счет вернулась эта сумма вместе с процентами.
Далее минчанке предложили заработать по-крупному - взять кредит и перечислить деньги, которые позже будут удвоены. Минчанка взяла в двух банках кредит и перевела на счет аферистам 16 400 рублей. Когда потерпевшая хотела вывести денежные средства, у нее потребовали еще заплатить за это действие процент, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает: не стоит переходить по сомнительным ссылкам и тем более оформлять кредиты по рекомендациям незнакомцев.
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