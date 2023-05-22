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Минчанка взяла в кредит Br16 400 и перевела их на счет кибермошенников

Хотела подзаработать на бирже, а попалась на уловку аферистов. В Минске в милицию обратилась девушка, которая стала жертвой кибермошенников. В интернете она увидела рекламу о дополнительном заработке. Для этого ей нужно было пройти по предложенной ссылке и зарегистрироваться. Далее потерпевшей перезвонил якобы работодатель и предложил внести для начала 100 долларов. И действительно вскоре минчанке на счет вернулась эта сумма вместе с процентами.

Далее минчанке предложили заработать по-крупному - взять кредит и перечислить деньги, которые позже будут удвоены. Минчанка взяла в двух банках кредит и перевела на счет аферистам 16 400 рублей. Когда потерпевшая хотела вывести денежные средства, у нее потребовали еще заплатить за это действие процент, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников.
Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает: не стоит переходить по сомнительным ссылкам и тем более оформлять кредиты по рекомендациям незнакомцев.

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