Минчанка взяла в кредит Br16 400 и перевела их на счет кибермошенников

Далее минчанке предложили заработать по-крупному - взять кредит и перечислить деньги, которые позже будут удвоены. Минчанка взяла в двух банках кредит и перевела на счет аферистам 16 400 рублей. Когда потерпевшая хотела вывести денежные средства, у нее потребовали еще заплатить за это действие процент, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников.

Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска