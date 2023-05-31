Минэкономики прокомментировало указ о садоводческих товариществах

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал, какие вопросы удастся решить благодаря принятию указа главы государства "О садоводческих товариществах", пишет БЕЛТА.

"Мы прошли достаточно долгий путь при разработке указа. Изучили общественное мнение, пообщались с местными властями, сформировали новшества, ожидаемые населением на местах. Больше всего людей сегодня волнует порядок начисления и уплаты членских взносов в садовых товариществах. Действующая норма вызывала определенные вопросы, когда у отдельных категорий граждан были два или три участка, купленных или доставшихся по наследству, но независимо от этого членский взнос уплачивался как за один. Это вызывало много нареканий. Мы это исправили", - сказал Юрий Чеботарь. Указом предоставлено право общим собраниям садоводческих товариществ самостоятельно принимать решения по данным вопросам. Они смогут принять решение, согласно которому членские взносы будут уплачиваться, например, в зависимости от количества участков, от оказываемых услуг. Также указом конкретизированы виды и целевые направления формирования членских взносов.

Второе нововведение, которого очень ждали, - решение вопросов энергетической инфраструктуры. Указом утверждено положение о порядке передачи в собственность государства линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ. Документом вводится возможность передачи на баланс государственных энергоснабжающих организаций высоковольтных электросетей товариществ по фактическому состоянию вне зависимости от срока ввода в эксплуатацию, а также внутренних сетей. "Но нужно соблюсти условия: чтобы были выносные счетчики учета электроэнергии и чтобы инфраструктура была в рабочем состоянии. Прием в государственную собственность электрических сетей позволит повысить качество оказываемых услуг по доставке электроэнергии, будет возможность расширить энергопользование в садовых товариществах и в будущем обеспечить переход на прямые договоры электроснабжения с каждым из членов садового товарищества", - отметил первый замминистра.

Для садовых товариществ также актуален вопрос управления. "В некоторых из них в силу разных причин складывалась достаточно тяжелая ситуация с управляемостью. Например, долго не могли выбрать председателя правления товарищества", - обратил внимание Юрий Чеботарь. В указе учтена эта проблема. Местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия, а также отдельными полномочиями по текущему управлению садоводческими товариществами. "Таким образом будет ликвидирована определенная неуправляемость в ряде товариществ, члены которых не могут решить вопрос самостоятельно. В указе прописаны условия, когда это возможно. Так мы разрешим очень много конфликтных ситуаций", - добавил первый замминистра.

Принятие указа решит и еще одну важную проблему. В ряде садовых товариществ достаточно много выморочного имущества (то есть наследников нет или они отказались от имущества), а также садовых домиков и земельных участков, от которых отказались собственники. "Указ предоставляет возможность местным властям такие садовые домики или имущество выставлять на аукцион и продавать", - уточнил Юрий Чеботарь.

Ряд других нововведений имеет точечный характер. В частности, урегулированы вопросы наследования. Также введена возможность привлечения аудиторской организации, аудитора для осуществления внутреннего контроля товарищества.

"От принятия указа ожидаем прежде всего социальный эффект: он снимет очень много вопросов, которые имелись на местах со стороны членов садоводческих товариществ, их председателей, местных властей. В том числе в области управления и финансирования. Также мы двинемся вперед в плане обеспечения устойчивой инфраструктуры для развития садоводческих товариществ. Это позволит повысить интерес к владению собственностью на селе и членству в садоводческих товариществах", - резюмировал первый замминистра.