Минэкономики: уровень благосостояния белорусов растет

Уровень благосостояния белорусов растет. Этот вывод убедительно подтверждается результатами исследования НИЭИ Минэкономики о достижениях социально-экономического развития Республики Беларусь за последние 30 лет, пишет БЕЛТА.

Первое доказательство - структура расходов домашних хозяйств. Отмечается, что в 1992 году на покупку товаров и оплату услуг приходилось в 9 раз больше расходов, чем на сбережения. В 2022 году это соотношение уже иное - 6,4 к 1.

Вторая позитивная тенденция - снижение доли товаров первой необходимости в пользу медицинских, образовательных и иных услуг. Если в 1992 году на продовольствие тратилось порядка половины всех расходов домохозяйств, то в 2022 году - менее 40%.

Улучшилась и структура питания. За последние 30 лет белорусы стали потреблять больше фруктов и ягод (в 2,5 раза), овощей (в 2,2 раза), рыбы (в 2 раза), мяса (в 1,3 раза).