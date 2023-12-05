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Минэкономики: уровень благосостояния белорусов растет
Уровень благосостояния белорусов растет. Этот вывод убедительно подтверждается результатами исследования НИЭИ Минэкономики о достижениях социально-экономического развития Республики Беларусь за последние 30 лет, пишет БЕЛТА.
Первое доказательство - структура расходов домашних хозяйств. Отмечается, что в 1992 году на покупку товаров и оплату услуг приходилось в 9 раз больше расходов, чем на сбережения. В 2022 году это соотношение уже иное - 6,4 к 1.
Вторая позитивная тенденция - снижение доли товаров первой необходимости в пользу медицинских, образовательных и иных услуг. Если в 1992 году на продовольствие тратилось порядка половины всех расходов домохозяйств, то в 2022 году - менее 40%.
Улучшилась и структура питания. За последние 30 лет белорусы стали потреблять больше фруктов и ягод (в 2,5 раза), овощей (в 2,2 раза), рыбы (в 2 раза), мяса (в 1,3 раза).
Рост уровня благосостояния позволил обеспечить не только первоочередные нужды граждан. Для белорусов перестал быть роскошью автомобиль: обеспеченность легковыми авто увеличилась более чем в 5 раз. Успешно решался квартирный вопрос: количество квадратных метров в расчете на одного жителя выросло в 1,6 раза.
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