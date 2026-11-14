Перед Министерством энергетики стоит задача построить до 2030 года 55 га теплиц с искусственным освещением для выращивания овощей. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

Как отметил он, Беларусь - страна с достаточно холодным климатом. Но граждане привыкли к наличию свежих овощей круглый год. "Собственными объемами мы не были достаточно обеспечены. Правительством была сформулирована задача развивать это направление. Перед Министерством энергетики стоит цель построить до 2030 года 55 га теплиц, которые будут использовать искусственное освещение для выращивания такой продукции. Проект на 17,5 га мы уже сейчас начали реализовывать около Новополоцка", - отметил Денис Мороз.

quote Особенность работы энергосистемы в Республике Беларусь заключается в том, что мы способны передавать большие мощности на большие расстояния с минимальными потерями электрической энергии. Денис Мороз

"И это говорит о том, что вне зависимости от того, где находятся источники энергии, где находятся потребители, мы можем обеспечить связь между ними, проводя соответствующие реконструкции. Поэтому такие теплицы могут развиваться в любых регионах. Главное, чтобы около них были соответствующие подстанции напряжением 330 кВ", - подчеркнул министр.

Денис Мороз также рассказал о стимулирующих тарифах. "По поручению правительства были разработаны тарифы стимулирующего характера, которые позволяют снизить себестоимость производства конечной продукции. Важно же не просто вырастить продукцию, нужно, чтобы эта продукция была конкурентоспособна, чтобы она была востребована. Мы сформулировали соответствующие тарифы и видим, что они помогают сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются выращиванием этой продукции. Видим, что объем потребления электрической энергии по данному типу потребителей из года в год значительно прирастает", - заключил он.