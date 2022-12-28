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Минэнерго назвало фейковой информацию об облучении персонала на БелАЭС
Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация об облучении персонала на Белорусской АЭС является фейковой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявлениеМинистерстваэнергетики.
В ведомстве подчеркнули, что на станции действуют многоуровневые системы автоматической защиты, которые обеспечивают безопасную работу персонала. Принятые меры "исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм".
Во время работ по планово-предупредительному ремонту, частичной перегрузке свежего ядерного топлива на первом энергоблоке станции были соблюдены международные нормы и требования, установленные надзорными органами. Сами технологические работы, как пояснили в Минэнерго, производились в штатном режиме.
Информация об облучении работников на БелАЭС не соответствует действительности. Представители ведомства напомнили, что достоверные и объективные данные о ходе работ на станции публикуются на ее сайте, в Telegram-канале и на сайте Министерства энергетики.
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