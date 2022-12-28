Минэнерго назвало фейковой информацию об облучении персонала на БелАЭС

Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация об облучении персонала на Белорусской АЭС является фейковой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявлениеМинистерстваэнергетики.

В ведомстве подчеркнули, что на станции действуют многоуровневые системы автоматической защиты, которые обеспечивают безопасную работу персонала. Принятые меры "исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм".

Во время работ по планово-предупредительному ремонту, частичной перегрузке свежего ядерного топлива на первом энергоблоке станции были соблюдены международные нормы и требования, установленные надзорными органами. Сами технологические работы, как пояснили в Минэнерго, производились в штатном режиме.