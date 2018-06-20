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Мингаз планирует создать свой колл-центр - единую газовую службу

Сейчас для жителей Минска и района работает сервисный центр по номеру 162. Специалисты каждый день принимают заявки на ремонт газового оборудования, доставляют, устанавливают и ремонтируют газовые плиты и котлы. Выполняют от ста пятидесяти до трехсот заявок. Вскоре служба 162 расширит спектр своих функций. Специалисты смогут выполнять сварочные работы и доставлять домой баллоны с газом.

Также сейчас работает мобильный выездной офис предприятия, где можно получить необходимую консультацию. Инфомобиль работает в Минском районе и в столице.

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