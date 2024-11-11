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В Мингорисполкоме рассказали, будет ли фейерверк на столичных новогодних площадках
В ходе новогодних праздничных мероприятий, организованных городскими властями, фейерверк на столичных площадках не планируется. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.
Как рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, проведение фейерверка не планировалось. В прошлом году фейерверк также не проводился.
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