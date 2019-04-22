В связи благоприятным прогнозом синоптиков на неделю и теплой погодой в предыдущие дни, Мингорисполком принял решение завершить отопительный сезон. Сегодня прекращается подача тепла в жилищный фонд столицы, а также в детские, учебные, медицинские учреждения, музеи и архивы.