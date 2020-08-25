Мингорисполком разрабатывает новую программу жилищного строительства

В документе определят площадки для строительства многоквартирного жилья, обозначат территории, где планируется снос существующей усадебной или малоэтажной застройки. Смолевичи, Сокол, Чижовка, район улицы Ангарской и бывшая деревня Сухарево станут территорией активной застройки. Начнется освоение еще одной новой площадки - территории Санкт-Петербургского квартала (вблизи 9-й больницы).