Мингорсуд огласил приговор экс-журналисту Дмитрию Семченко

Признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Минский городской суд сегодня огласил приговор бывшему журналисту Дмитрию Семченко. Вердикт - 3 года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Как отмечала в ходе судебных прений гособвинитель, совершенное преступление относится к преступлениям против мира и безопасности человечества.

Согласно обвинению, он выделил группы людей по их профессиональной принадлежности, на которые и были направлены публикуемые посты с негативной оценкой их деятельности. Речь шла о представителях органов внутренних дел и власти в целом. Признался, что не имел права писать посты, не обладая полной информацией, и раскаивается в содеянном. Семченко под стражей с октября прошлого года.