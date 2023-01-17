Мингорсуд опроверг ложь Тихановской

Фигурантка уголовного дела так называемого координационного совета Светлана Тихановская может реализовать свое право и ознакомиться с материалами уголовного дела в помещении Минского городского суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мингорсуда от 17 января 2023 года, информирует БелТА.

В сообщении отмечается, что Минский городской суд рассмотрел ходатайство Тихановской от 11 января 2023 года о предоставлении возможности ознакомления с материалами уголовного дела.

По результатам рассмотрения ей разъяснено, что реализовать право, предусмотренное ст. 285 УПК, и ознакомиться с материалами уголовного дела возможно в помещении Минского городского суда по адресу: Минск, улица Дунина-Марцинкевича, 1/3, каб. 313 с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (понедельник - пятница).

Ранее Тихановская заявила, что ей отказали в праве участвовать в судебном заседании, а также получить копии обвинения и протоколов. Также она отмечала, что узнала о суде из СМИ, а не из официального уведомления.



Вместе с тем, как ранее разъяснялось Верховным судом, после поступления в суд уголовного дела, по которому в отношении обвиняемого вынесено постановление о проведении специального производства, информация о дате, месте и времени назначения судебного разбирательства, вызове обвиняемого в суд, результатах рассмотрения уголовного дела, назначенном судом наказании и (или) применении иных мер уголовной ответственности размещается на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Что касается обвиняемых по делу так называемого координационного совета, среди которых и Светлана Тихановская, о дате, месте, времени судебного разбирательства они были уведомлены 3 января через портал судов общей юрисдикции. Тогда сообщалось, что Мингорсуд вызывает Светлану Тихановскую, Марию Мороз, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, в отношении которых вынесено постановление о проведении спецпроизводства, в качестве обвиняемых 17 января 2023 года к 10:00. Они должны были явиться по адресу: Минск, улица Дунина-Марцинкевича, д.1, корп.3.

Как и планировалось, сегодня началось рассмотрение уголовного дела. Однако, несмотря на надлежащее извещение, фигуранты в суд не явились. Их интересы представляют пять защитников.