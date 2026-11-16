Рост благосостояния людей и развитие регионов - в числе 5 приоритетов, определяющих векторы развития страны на ближайшие годы. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует местные власти создать в глубинке такие же комфортные условия для жизни, как и в городах.

Эту тему затронули и во время недавнего семинара-совещания в Шкловском районе. Детально изучив вопрос, Президент дал поручение более активно создавать небольшие производства. Глава государства акцентировал внимание на производстве хлеба и поддержке частной инициативы в этой сфере.

Частная инициатива в глубинке

Из муки и воды мастер хлебопекарного производства Светлана Пономарчук точно сделает кулинарный шедевр. Женщина рассказала, что в хлебопечении уже достигла совершенства. Начинала профессиональный путь на хлебозаводе, с открытием мини-пекарни перешла к частнику передавать опыт молодежи и готовить для земляков самый главный продукт - хлеб.

"Закваска, которая бродит, особенная, и мы добавляем ее в хлеб без химии и добавок. Это чистый натуральный хлеб. Как делали бабушки и мамы, так и мы делаем, придерживаемся старой рецептуры. Надо вложить свою душу, если будешь делать все это с настроением, тогда все хорошо получится", - рассказала Светлана Пономарчук.

Присутствует широкий ассортимент хлебобулочных изделий: от неизменной классики до кулинарных изысков - всего более 100 наименований. Покупатель голосует рублем.

Но такой выбор был не всегда. Жители Лоева помнят время, как после закрытия хлебозавода покупали привозную выпечку, а хотелось самой свежей, сразу из печи. Взвесив и оценив все риски, свою нишу вовремя заняли предприниматели.

Алексей Потапенко, бухгалтер частной мини-пекарни:

"Необходимо было занять эту нишу, что супруги Евграфовы и сделали. Райпо не обладало достаточной гибкостью, я бы сказал. Здесь значительно быстрее удается отвечать на запросы покупателей и их пожелания, а также быстрее вводить какие-то новые позиции".

Создание в небольших населенных пунктах страны мини-пекарен со свежей выпечкой и хлебом - поручение главы государства. Президент предлагает в этом вопросе поддерживать и частную инициативу, а не только создавать такие пекарни силами государства. На совещании в Шклове он лично обратился к губернатору Могилевской области.

"А сколько по моему поручению ты создал таких мини-хлебопекарен: частных или государственных? Да, потребкооперация существует. А вот таких, как Копысь, на селе, в агрогородках, или частника заинтересовать и помочь ему? Если Президент сказал, вы должны были сделать, но не сделали. Это говорит об исполнительской дисциплине. Я вас не заставляю делать там, где это не надо", - отметил Александр Лукашенко на совещании в Шклове.

Семейный бизнес с нуля

В Лоеве открывать мини-хлебопекарню было надо - это история про семейный бизнес с нуля и про то, как частная инициатива городского жителя внесла вклад в развитие этой территории. Начинала молодая пара 8 лет назад со скромного цеха, нескольких помощников и твердой уверенности, что все получится.

Со временем для развития своего дела предприниматели воспользовались льготным кредитом, выкупили наполовину пустующее здание райпо, установили современное хлебопекарное оборудование и вдохнули новую жизнь в производство. Сейчас свежую выпечку поставляют в торговые сети не только Лоевского района, но еще и трех соседних.

Сегодня предприятие малого бизнеса по производству хлебобулочных изделий - это 600 квадратов, включая производство и мини-кафе, а еще это рабочие места для более чем 20 местных жителей.

Надежда Себякина, пекарь хлебопекарного производства:

"Сейчас мы изготавливаем караваи, это был спецзаказ на торжество. Это кропотливый труд, потому что делается своими руками и с фантазией, чтобы понравился не только мне как мастеру, но и человеку, который заказал его".

Ольга Евграфова, замдиректора хлебопекарного производства:

"Слово "бизнесмен" здесь мне не очень нравится, потому что это про созидание и кормление, а бизнес максимально вторичен. У нас стихия - сделать, вкусно накормить, услышать отзыв. Это тот случай, когда идея тебя нашла".

Производства в глубинке - драйвер экономического роста территорий

Небольшие производства в глубинке - это и занятость населения, и качество жизни людей, и наполнение бюджета, что позволяет развивать социальную инфраструктуру и, как результат, закреплять молодые семьи на селе.

Олег Коропов, начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований:

"Наши городки, районные центры - это уже несколько другое. Там есть очень большие возможности. Арендное жилье сегодня активно строится, большая доступность экологических продуктов, магазинов, есть социальные базы, школы, детские сады. Основной запрос жителей - это новые рабочие места. Это первая задача, которую стараются решать наши власти путем программы "Один район - один проект".

Для комфортной жизни людей и ведения бизнеса в регионах, государство создает все необходимые условия. Главное - увидеть перспективу и не упустить возможность.