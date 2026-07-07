Мини-школа журналистики: юнкоры внутренних войск побывали в Белтелерадиокомпании

Побывать по ту сторону экрана и узнать секреты телевизионной кухни Белтелерадиокомпании 7 июля смогли юные корреспонденты из военно-патриотических клубов внутренних войск.

Ребята прибыли из разных уголков Беларуси на военно-полевой сбор и получили возможность попробовать себя в роли ведущих и репортеров. Юным журналистам показали, как создаются популярные проекты медиахолдинга. Они увидели аппаратные, а также побывали в студиях, в том числе "Первого информационного". Юнкоры смогли пообщаться с новостными ведущими, а также посмотреть, где и как снимают подкаст "ЧеЗа".

Наталья Пашкевич, воспитанница военно-патриотического клуба "Гранит" (Минск):

"Больше всего мне запомнилась студия, а также музей. Каждый год нам рассказывают что-то новое. Впечатления у меня самые лучшие".

Проект "Мини-школа журналистики" для юных корреспондентов реализуется уже в третий раз, став важной ступенью в поддержке будущих медиалидеров. Само же военно-патриотическое движение в стране стремительно набирает популярность и привлекает все больше активной молодежи. Сегодня в Беларуси успешно работают около 200 военно-патриотических клубов.