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Мини-концерты "За любимую Беларусь" проходят в агрогородках Гродненщины

Поддержать мирную и стабильную Беларусь собрались сегодня жители агрогородка Массоляны Берестовицкого района. Односельчане пришли к Дому культуры на импровизированный мини-концерт. Несмотря на занятость, а сейчас в хозяйстве проходит заготовка кормов, аграрии нашли время, чтобы поддержать страну и выразить свою гражданскую позицию.

А в Гродно состоялась презентация экспозиции национального костюма. Город является столицей Фестиваля нацкультур. Выставка символизирует нашу мирную страну, где вместе дружно живут люди самых разных национальностей.

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