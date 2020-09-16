Мини-концерты "За любимую Беларусь" проходят в агрогородках Гродненщины

Поддержать мирную и стабильную Беларусь собрались сегодня жители агрогородка Массоляны Берестовицкого района. Односельчане пришли к Дому культуры на импровизированный мини-концерт. Несмотря на занятость, а сейчас в хозяйстве проходит заготовка кормов, аграрии нашли время, чтобы поддержать страну и выразить свою гражданскую позицию.



А в Гродно состоялась презентация экспозиции национального костюма. Город является столицей Фестиваля нацкультур. Выставка символизирует нашу мирную страну, где вместе дружно живут люди самых разных национальностей.



