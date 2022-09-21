Узнать об условиях труда, получить консультацию и даже пройти предварительное собеседование. 15-я мини-ярмарка вакансий для студентов и выпускников вузов прошла в Минске. Восемь организаций приняли участие на базе БГПУ им. Максима Танка. Соискателям предложили более 300 вакансий. Для белорусских студентов это возможность получить практические знания и навыки.

Это очень хорошая практика, когда у тебя есть подработка. Я в будущем стану социальным педагогом. Моя подработка на небольшую ставку дает мне возможность очень хорошей практики. Поэтому для меня ярмарка вакансий была возможностью получить не только работу, но и знания.