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Мини-ярмарка вакансий для студентов и выпускников вузов прошла в Минске

Узнать об условиях труда, получить консультацию и даже пройти предварительное собеседование. 15-я мини-ярмарка вакансий для студентов и выпускников вузов прошла в Минске. Восемь организаций приняли участие на базе БГПУ им. Максима Танка. Соискателям предложили более 300 вакансий. Для белорусских студентов это возможность получить практические знания и навыки.

Это очень хорошая практика, когда у тебя есть подработка. Я в будущем стану социальным педагогом. Моя подработка на небольшую ставку дает мне возможность очень хорошей практики. Поэтому для меня ярмарка вакансий была возможностью получить не только работу, но и знания.

Комитет по труду и соцзащите Мингорисполкома организовывает такие мероприятия уже третий год. Следующую мини-ярмарку планируют провести 4 октября на базе Белорусского государственного медицинского университета.

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