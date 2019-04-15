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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске на этой неделе

Предложения в районных службах занятости представят пять предприятий. Всего же столице требуется свыше 16 000 сотрудников в разных сферах. Среди наиболее востребованных профессий - строители, водители, продавцы, а также медицинские работники и менеджеры. По многим направлениям службы занятости проводят переобучение.

В мае в столице проведут и электронную ярмарку вакансий. Познакомиться с предложениями и задать нанимателям свои вопросы можно будет онлайн. Такие виртуальные ярмарки вакансий планируется проводить каждый месяц.

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