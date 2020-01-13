Мини-юбки в главных ролях во многих коллекциях зимнего сезона

Дизайнеры решили быть оригинальными. И вопреки осенне-зимнему рефлексу предлагают не укутываться с ног до головы, а как раз наоборот - укоротить юбки. Мини на главных ролях во многих коллекциях холодного сезона. Но глядя на них, вовсе не хочется поежиться или покрутить пальцем у виска. Модные новинки из плотных тканей, как правило, идут в комплекте со свитером или теплым жакетом. А самая популярная расцветка (клетка) напоминает уютный зимний плед.



Мини-юбка - близкая родственница набедренной повязки. Неудивительно, что в цивилизованном обществе такая одежда долгое время считалась неприличной. Щеголять почти нагишом 100 лет назад могла позволить себе разве что танцовщица варьете. Такая как Жозефина Беккер, которая прославилась своей банановой юбкой.



А в моду мини-юбка пришла из будущего. Героини фантастических фильмов 50-х "Полет на Марс" и "Запретная планета" появились на киноэкранах в коротких нарядах. А в следующем десятилетии дизайнер Мэри Куант сделала этот предмет гардероба культовым. Британские бунтарки выстраивались в очередь за мини. Особенно после того, как короткую юбку примерила супермодель Твигги.



