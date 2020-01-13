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Мини-юбки в главных ролях во многих коллекциях зимнего сезона
Дизайнеры решили быть оригинальными. И вопреки осенне-зимнему рефлексу предлагают не укутываться с ног до головы, а как раз наоборот - укоротить юбки. Мини на главных ролях во многих коллекциях холодного сезона. Но глядя на них, вовсе не хочется поежиться или покрутить пальцем у виска. Модные новинки из плотных тканей, как правило, идут в комплекте со свитером или теплым жакетом. А самая популярная расцветка (клетка) напоминает уютный зимний плед.
Мини-юбка - близкая родственница набедренной повязки. Неудивительно, что в цивилизованном обществе такая одежда долгое время считалась неприличной. Щеголять почти нагишом 100 лет назад могла позволить себе разве что танцовщица варьете. Такая как Жозефина Беккер, которая прославилась своей банановой юбкой.
А в моду мини-юбка пришла из будущего. Героини фантастических фильмов 50-х "Полет на Марс" и "Запретная планета" появились на киноэкранах в коротких нарядах. А в следующем десятилетии дизайнер Мэри Куант сделала этот предмет гардероба культовым. Британские бунтарки выстраивались в очередь за мини. Особенно после того, как короткую юбку примерила супермодель Твигги.
Опасно для стиля
Черный необязательно стройнит, особенно если не по размеру, не по возрасту и не к месту.Получитсяне самый лучший вариант клубного образа, который при свете дня будет выглядеть вульгарно. Самая главная ошибка, когдакожаная юбка трещит по швам.
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Та же девушка, тоже в мини-юбке, но выглядит совершенно по-другому: благородно и достойно, когда мини-юбка по размеру, теплая по сезону и с модным принтом. Дополняем ее теплым объемным свитером плюс акцентная деталь: белые лакированные ботильоны.
Центр еще одногообраза - красная юбка, которую уравновешивает бежевый объемный свитер. И обратите внимание на темные колготки. Многие добавили бы к этому образу светлые колготы, не дай бог еще и с блеском. Но этот вариант безнадежно устарел. И светлые колготы сделают образ бесхарактерным, нечетким, расплывчатым. Совсем другое дело черные колготы.
- Чересчур обтягивающая кожаная мини-юбка в комплекте с худи навевает ассоциации с тинейджерами из прошлого.
- Короткие юбки актуальных расцветок в составе теплых комплектов выглядят солидно и женственно.
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