Мини-зоопарк в Минском районе приглашает посетителей

Новый экомаршрут в туристической навигации центрального региона! Мини-зоопарк встречает посетителей в Минском районе.

Хозяин фермерской усадьбы Юрий Карпилович благоустроил территорию в 3 га для птиц и животных, в том числе экзотических. Здесь живет царь зверей, лев по прозвищу Симба, пара тигров-озорников, волки, леопард, семья верблюдов, зубры. Некоторых животных хозяин привез из зоопарков соседних стран.

Апартаменты с подогревом, застекленные комнаты и просторные террасы на свежем воздухе предусмотрены для более чем 40 видов и представителей фауны. Общий дом стал и местом приюта для птиц, которые физически не могут улететь в теплые края или обеспечивать себя едой. В зоопарке прижился аист с раненым крылом и лебедь, которого когда-то спасатели освободили из ледяного плена.