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Миниатюрный датчик за $1 млн, вертолеты и электромобили - Владимир Гусаков похвастался разработками НАН
В Минске продолжает работу масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная". В огромном павильоне представлены самые передовые достижения ученых Академии наук, специалистов различных предприятий.
Самое дорогое на выставке - это миниатюрный датчик. Об этом в проекте "Вопрос номер один"рассказалпредседатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков: "Два сантиметра длиной и толщиной в полтора. Вчера заключили договор - миллион долларов".
Для популяризации электротранспорта на выставке представлен ультрасовременный и элегантный спортивный автомобильдля спортивных соревнований.
По словам Владимира Гусакова, большинство выставочных экземпляров уже проданы, на них заключены контракты. "Некоторые с производства изымали, чтобы показать здесь. Они все в работе", - отметил он.
Говоря о микроэлектронике, ученый показал стенди подчеркнул, что вся микроэлектроника - это разработки Академии наук на 100 процентов.Из белорусских компонентов микроэлектроники состоити электромобиль.
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На выставке "Беларусь интеллектуальная" представлены также военный ударный вертолет Hunter белорусской компании - разработчика беспилотных вертолетов и два гражданских пассажирских пилотируемых вертолета Академии наук.
"На гражданских вертолетах может летать даже пилот-любитель, взять в аренду и полететь", - говорит командир воздушного судна Алексей Захватов. "С крыши дома взлететь не получится, провода будут мешать, - улыбается он. - Но 100-150 метров будет необходимо для взлета. Если хороший ветер, то можно оторваться даже с 5 метров".
Начинка вертолета, по его словам, китайско-белорусская. "Авионика наша, белорусская, и большая часть этого автожира, скажем, проходит интеграцию под нас. Он имеет сертификат международной авиационной безопасности, и официально на нем можно летать не только в Беларуси, но и в принципе по всему миру. У нас уже восемь аппаратов собрано и уже продано заказчикам", - сказал Захватов.
Покупают такие машины госструктуры, хотя выход на внешний рынок тоже есть. В вертолете спаренное управление, есть место для основного пилота или пилота-инструктора. На нем можно проводить обучение.
Владимир Гусаков рассказал, что таких вертолетов за рубеж уже продано 15 штук.
Автожир гражданского назначения стоит порядка 500 тыс. белорусских рублей, приводит цифру директор компании - разработчика беспилотных вертолетов Владимир Чудаков.
Владимир Гусаков рассказывает, что он как руководитель подталкивает своих сотрудников к новым разработкам: "Я говорю идею, а они потом придумывают что-то". А задачи ставит Президент: должен быть наш, белорусский, отечественный электромобиль. "Эту задачу я транслирую, приглашаю, проводим совещание. Говорю: надо разрабатывать. Они начинают моделировать разные модели: грузовой, каркасник, легковой. Сейчас я им ставлю задачу разработать маленький микроавтобус - минивэн на 7 мест".
Пока это экспериментальные образцы. Чтобы запустить серийное производство,нужны инвестиции. По словам Владимира Гусакова, Академия наук не имеет возможности таких крупных инвестиций, может предложить только экспериментальный образец.
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