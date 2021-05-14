Минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума определят по-новому

Соответствующий закон Президента отменил минимальный потребительский бюджет. Закон вступит в силу с середины ноября. Согласно ему, при осуществлении всех мер соцзащиты будут применять лишь один норматив - бюджет прожиточного минимума. Это обеспечит единообразие в предоставлении различных видов госпомощи, пояснили в Минтруда. Также сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума. Это позволит своевременно его актуализировать с оглядкой на изменения расходов малообеспеченных граждан.