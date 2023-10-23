Минимальную зарплату в Беларуси с 1 января планируется увеличить на 13 % - Головченко

Минимальную зарплату в Беларуси с 1 января планируется увеличить на 13 %. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи в Овальном зале Дома правительства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики по рассмотрению проектов законов "О республиканском бюджете на 2024 год" и "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА .

Как и в прошлые годы, последовательно реализуются меры, направленные на поддержку бюджетников, включая их целевые категории (врачи, учителя), а также низкооплачиваемых работников. "Для поддержки низкооплачиваемых категорий с начала года почти на 15 % увеличена минимальная заработная плата. На 2024 год (с 1 января) МЗП планируется увеличить на 13 % и установить в размере 626 белорусских рублей", - рассказал Роман Головченко.

Кроме того, в этом году дважды принимались решения о пересмотре базовой ставки, применяемой для оплаты труда бюджетников, и базового оклада, от которого зависит зарплата госслужащих и военнослужащих. "Также реализован ряд точечных решений. На установление дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников из бюджета направлен 1 млрд белорусских рублей. С января 2023 года дополнительную прибавку в оплате труда получили учителя, воспитатели, врачи, средний медицинский персонал, а также работники спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры. Эти отрасли будут в зоне повышенного внимания и в следующем году", - отметил премьер-министр.

"В реальном секторе экономики также реализуется ряд комплексных плановых мероприятий, чтобы подтянуть зарплату в соответствии с ростом производительности труда", - подчеркнул глава правительства.