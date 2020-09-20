Минимум 10 колоритных спортивных забегов пройдут этой осенью

Выходные провести на даче либо за просмотром любимого сериала, либо просто прогуляться в городском парке... Такое неспешное времяпрепровождение не про них. В отсутствии многотысячных забегов в Беларуси, которые будут обязательно возвращаться в ЗОЖ-календарь со спадом коронавируса, на стартовой линии выстроились более компактные, но не менее колоритные забеги.Только за осень их как минимум 10 насчитал наш репортер Андрей Козлов. Есть те, которые можно пробежать в комфортном темпе. А вот кому этого мало - регистрируется в забеге ZOMBIE RUN. Поверьте, там не будет желания сделать паузу. Главное - дойти до финиша и сохранить три жизни, именно столько дается участнику. Но сначала, для разминки, наша съемочная группа отправилась в солнечные Ошмяны.







Рассказывает Андрей Козлов. Не учитывая легкой дистанции в 2 километра, а также ярких детских забегов, куда заявилась масса желающих, фестиваль бега "Ошмянская пятерка" собрал около 350 участников. Поклонники здорового образа жизни пробежались накануне по улицам города, и абсолютно каждый получил медаль. Для некоторых эта награда стала первой, но для каждого атлета, отметим, заявка на все беговые дисциплины была бесплатной. Особенностью соревнований в Ошмянах, где наравне с профессионалами соревновались любители, стала трасса и ее непредсказуемый рельеф. До финиша первыми добегали самые стойкие.Подобных классических забегов осенью будет несколько - уже в следующую субботу в Орше состоится полумарафон.





