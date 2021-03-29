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Минимум 20 новых велогаражей появятся на автостоянках в Минске
Сейчас определяют места, где большой спрос на услуги по хранению двухколесного транспорта. Такой гараж изготавливают всего за месяц - для этого нужно пять и более обращений от минчан. Отметим, одна конструкция в среднем рассчитана на 30 велосипедов. Всего же в Минске почти полсотни таких объектов: вмещают они полторы тысячи велосипедов.
Также в эксплуатацию в этом году планируют ввести и две закрытые платные парковки. На улице Кирова (примерно на 100 машиномест), а также на улице Замковой (на 350 авто).
Всего в Минске более сотни охраняемых автостоянок почти на 27 тысяч машиномест. В основном они размещены в спальных районах столицы. В центре же (около административных зданий и офисов) более актуальны платные парковки, их в столице 58 - вмещают более 4 тысяч авто.
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