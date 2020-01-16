Минимум 250 станций обезжелезивания построят в Беларуси в этом году

Таким образом, еще 100 тысяч белорусов будут обеспечены качественной питьевой водой. За ближайшие пять лет проблема "чистой H2O"должна быть полностью решена - специалисты до сих пор в отдельных районах страны фиксируют повышенное содержание железа. Для здоровья опасности это не представляет, однако жители жалуются на ржавые налеты на сантехнике, неприятный запах воды и оттенок.